El Cadí recupera la seva pivot Bahí després de dos mesos

El Cadí la Seu concreta aquesta setmana el que presumiblement pot ser el millor fitxatge de la temporada. La pivot internacional Georgina Bahí es reincorpora a la dinàmica de treball grupal gairebé dos mesos després de trencar-se el soli durant la final de la Lliga Catalana a Reus davant l'Spar CityLift Girona. Bahí estarà gairebé amb tota seguretat a disposició del tècnic Bernat Canut per al partit de la vuitena jornada de la Liga Día. El Cadí es desplaça a Bembibre (Lleó) per enfrontar-se a l'Embutidos Pajariel diumenge.

Bahí, que va renovar durant l'estiu la seva vinculació amb el club de la Seu i alhora va assumir la capitania de l'equip, no ha pogut jugar ni un sol dels enfrontaments de lliga. Es va trencar just una setmana abans de l' Open Day de Madrid quan transcorria el minut sis de la final catalana. Les proves mèdiques van dictaminar una lesió més greu del que inicialment ja se suposava que seria. Per ara els terminis de recuperació s'han seguit fil per randa. I encara que la gironina ja va fer la roda d'escalfament del partit davant de Mann Filter, no es va voler assumir riscos i amb la finestra de la selecció ha guanyat una setmana més de treball en solitari i recuperació individual.

Georgina Bahí s'ha reintegrat des de principi de setmana al treball col·lectiu amb el reinici dels entrenaments de l'equip després d'uns dies de festa. «La tornada serà progressiva», explica Bernat Canut. Bahí i la també pivot Caitlyn Ramírez, que també arrossega problemes en un genoll des de fa setmanes, aniran involucrant-se als entrenaments a poc a poc. «Per ara fan un entrenament diari. I cada dia serà una mica més». El tècnic urgellenc assegura que «les seves sensacions», les de la jugadora de Fornells de la Selva, «són molt bones».

S'espera que tant Bahí com Ramírez estiguin a disposició del preparador de la Seu per al proper partit. Serà pràcticament el primer partit de lliga en què Canut tindrà deu peces a les seves ordres. Ho va tenir en la jornada inaugural davant l'IDK Gipuzkoa, però aquell dia es va lesionar Ariadna Pujol. L'ala serà l'única baixa que ara arrossegarà el Cadí. Per a la reincorporació de Pujol encara falten unes quantes setmanes, fins i tot algun mes. La jugadora de Mataró va haver de passar pel quiròfan després de trencar-se el lligament exterior del genoll esquerre.