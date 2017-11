El Manresa RC obté el bitllet per jugar a Divisió d'Honor, la màxima categoria catalana

arxiu particular

El sub-18 va perdre amb el Badalona i el sub-16 es va imposar al Sant Quirze

La clara victòria aconseguida al camp del RC Martorell, combinada amb altres resultats de la jornada, donava al Manresa RC el bitllet per poder competir aquesta temporada a la màxima categoria catalana, la Divisió d'Honor.

Els manresans es van desplaçar al camp de Torrent de Llops de Martorell per enfrontar-se, en la sisena jornada de la fase prèvia de la Divisió d'Honor, a un equip que a priori era inferior, tot i que també hi havia un cert recel al respecte. Tot i trobar-se un conjunt martorellenc molt combatiu, amb ganes de sorprendre, el cert és que el Manresa RC va prémer l'accelerador des del primer moment, tot i que en la fase inicial no va poder-se escapar en el marcador (7-10); a partir d'aquí, el conjunt bagenc va millorar el seu joc fins arribar amb un clar 7-45 al final de la primera part.

A la represa, es va mantenir la tendència i els manresans aprofitaven llargues possessions per aconseguir trencar la defensa, i el 7-74 final descrivia el que s'havia vist sobre el terreny de joc, amb victòria del Manresa RC, amb el corresponent punt de bonus.

Pel que fa a l'equip femení, al Congost, el Manresa RC es va enfrontar al RC Sitges. El conjunt manresà volia demostrar, en el seu primer partit a casa, una millora respecte a enfrontaments anteriors. Les visitants, amb més experiència, tenien més possessió de l'oval, però, malgrat la bona defensa local, el marcador final va ser de 10-58.

En sub-18, el conjunt de la Catalunya Central es va enfrontar, a Vic, a un dur Badalona. La bona defensa local només va permetre fer tres assajos als badalonins al primer temps (0-19). A la represa, es va mantenir el nivell defensiu alt, però, tot i això, el Badalona va aconseguir un marcador clar de 0 a 50. Tot i la derrota, els jugadors de Manresa, Vic i Granollers van acabar amb bones sensacions.

I en sub-16, també a Vic, l'equip de la Catalunya Central va rebre el Sant Quirze, que va arribar mancat d'efectius, i va haver de jugar amb tres jugadors locals a les seves files. Al final, victòria dels de casa, la primera del curs, per 65-26.