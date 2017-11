Igualada viu la seva passió pel bàsquet

El Club Bàsquet Igualada és una de les entitats més importants del bàsquet català, especialment pel que fa a la seva estructura, amb un total de 27 equips més l'escola de bàsquet. Una entitat que té com a finalitat primordial la formació esportiva de nens, nenes i joves, mitjançant la qual contribueix al seu desenvolupament integral com a persones, amb capacitat per exercir de manera responsable i solidària els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes.

En el vessant esportiu, els igualadins tenen un grup més que l'any passat i els seus dos primers equips sèniors, el masculí i el femení, es mantenen a EBA i a la Lliga Catalana, respectivament. La novetat principal és precisament la creació d'un tercer sènior per donar sortida als jugadors de la casa. A més, un altre canvi important és la incorporació de la figura del director tècnic, Raúl Caballero. D'aquesta manera, la junta presidida per Roger Casellas disposa per primer cop en la seva història d'un director tècnic centrat en la formació de la base, tant tècnica com tàctica, i també posa molta atenció en la formació d'entrenadors.

Els igualadins han fet un salt qualitatiu molt important en els darrers anys. «Estem molt contents de l'evolució del club des que es va constituir aquesta junta el 2013. Hem complert els objectius que ens vam proposar i hem tocat sostre, en el sentit que no podem créixer més perquè, si no, les infraestructures ens quedarien petites», valora Casellas. De fet, el CB Igualada mai en la seva història havia tingut tants equips competint en nivells A.





Pioner en bàsquet femení



El bàsquet femení és una de les potes principals del club. Els igualadins tenen una llarga tradició d´equips femenins, en els quals sempre ha dipositat molta confiança. Prova d´això és el fet que el seu sènior femení és un dels referents en l´àmbit català. També destaca la formació del bàsquet femení amb equips com el Cadet A, que juga en la categoria preferent. «El bàsquet femení sempre ha estat una de les nostres prioritats, però especialment el que volem és gent formada a la casa, apostar pel treball de la formació i que aquest treball es reflecteixi en resultats», diu Casellas.

L'entitat anoienca sempre ha estat molt implicada en les qüestions socials. Un tret que la diferencia d'altres és el seu codi ètic intern, que recull la declaració dels valors i principis d'actuació que subscriu el club, i estableix consegüentment un conjunt d'orientacions perquè la conducta de tots els seus membres es regeixi per aquests valors i principis ètics. «En l'àmbit social som integradors, no som excloents. No tots els equips poden jugar a nivell A, el que volem és que tothom que ho vulgui pugui jugar a bàsquet a Igualada», destaca Casellas.



Una família



En els quatre anys de mandat, Casellas i la junta s'han marcat l'objectiu de fer que el club sigui una família. I per això han anat introduint activitats per fer grup com per exemple la signatura de la primera fitxa. Un acte en què els nens i nenes que comencen a jugar signen la seva primera fitxa federativa i es fan una fotografia amb jugadors de l'equip sènior. També es duen a terme altres activitats per Nadal que fan «que això sigui una família i estiguem més units», diu Roger Casellas.

L'entitat igualadina treballa dia a dia amb una sèrie de valors que la distingeixen d'altres clubs. N´hi ha tres que la defineixen: paciència, constància i prudència, que impregnen d'equilibri, consistència i moderació tots els altres valors. Per exemple, alguns d'aquests altres són el respecte, l'honestedat en l'esport, la responsabilitat, la superació i la companyonia.

«Som rigorosos en els aspectes relacionats amb el compromís i el respecte entre nosaltres i també amb els altres equips i àrbitres i aficionats. Volem un club obert i transparent que sigui punt de trobada de tots els esportistes, socis i simpatitzants en un entorn esportiu ètic que previngui conductes de risc i fomenti una convivència responsable, constructiva i solidària», conclou el president Casellas.