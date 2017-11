El Manresa no vol abaixar el nivell en la visita al Mollet

En el segon partit de Dani Andreu a la banqueta, el Manresa afronta demà el seu compromís al camp del Mollet. Els manresans, que tenen el liderat a tres punts, no volen afluixar després de dues victòries seguides, davant el Júpiter i Manlleu. També ha aconseguit dos triomfs seguits el Mollet, que té a les seves files el bagenc Max Morell, exjugador de l'Avià.

Dani Andreu té clar que el Mollet «té una plantilla molt bona, tot i que el dia que el vaig veure contra el Sant Cugat, encara no estaven posats en forma. Aquesta setmana ja hem fet algun treball de collita pròpia, sobretot en l'estratègia, pensant en un camp en el qual aquesta faceta pot ser molt important». Per a aquest partit, el Manresa té la baixa d'Agus per sanció i el dubte de Bernat.

Andreu considera que «l'actitud dels jugadors va ser molt bona diumenge passat, independentment que hauríem d'haver aconseguit un resultat més ampli. Les sensacions són bones, és evident que tenim un gran equip però també és cert que ho hem de plasmar al camp cada jornada».



Debut a Igualada

L'Igualada jugarà el tercer partit consecutiu a les Comes. Ho farà davant el líder del grup 2 de Primera Catalana, el Martinenc. La novetat serà la presència de Josep Vicenç Mestre com a nou tècnic anoienc en substitució de Dani Gimeno, que va presentar la seva dimissió aquesta setmana. El Martinenc només ha perdut un partit i és capdavanter destacat.