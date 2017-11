El City de Guardiola assalta Leicester i fa un altre pas de gegant cap al títol de lliga

El Manchester City, que dirigeix el tècnic santpedorenc Pep Guardiola, no dóna treva en el seu camí cap al títol de la Premier League, i ahir es va imposar amb contundència al King Power Stadium de Leicester (0-2) per sumar la seva setzena victòria consecutiva en totes les competicions i ampliar a vuit punts la seva diferència al capdamunt de la taula classificatòria. En el darrer minut de la primera part, el brasiler Gabriel Jesus va avançar els visitants, mentre que a l'inici de la segona, el belga Kevin de Bruyne va establir el 0-2 amb què va finalitzar el matx.

El segon classificat de la competició, el Manchester United, no va donar cap possibilitat al Newcastle i el va superar per 4-1, amb dianes de Martial, Smalling, Pogba i Lukaku pels locals i Gayle pels visitants. El tercer, el Chelsea, va golejar al camp del West Brom (0-4), i el quart, el Tottenham, va caure al camp de l'Arsenal (2-0), sisè. Finalment, el Liverpool, que ocupa el cinquè lloc, va vèncer per 3-0 el Southampton.