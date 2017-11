El Berga es mereix els tres punts però només pot empatar contra el Can Rull

El Berga va sumar un amarg punt després d'empatar al camp del Can Rull. Els berguedans van disputar uns bons primers minuts i Noguera, amb un efectiu xut, va adelantar els visitants. Els locals van empatar cinc minuts més tard després d'un refús a dins de l'àrea del Berga. Abans del descans els berguedans s'avançaven de nou gràcies a un gol olímpic, de llançament de córner directe.

A la represa el Can Rull va tornar a empatar amb un gol matiner. Els homes de Joan Prat van aprofitar el desgast físic dels locals per dominar els darrers vint minuts de partit però no van estar encertats per marcar el tercer gol.