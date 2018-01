Una suspensió a desgrat del Manresa i el Llagostera B al Nou Estadi del Congost

De forma sorprenent i unilateralment, el col·legiat del partit que havien de jugar, ahir al migdia, el Manresa i el Llagostera B, Xavier Carmona Mantas, va prendre la determinació de suspendre'l al·legant que es podia lesionar perquè la pluja havia deixat el terreny de joc malmès. Aquesta decisió va sorprendre els dos equips quan, amb tota normalitat, estaven fent els exercicis d'escalfament i tenien la intenció de jugar.

Ja només arribar, la tripleta arbitral va demanar al delegat del Manresa, Jose Antonio Sánchez, que mirés de retirar l'aigua que s'havia acumulat als laterals (actualment, la gespa del Nou Estadi ja està caducada i drena molt poc). Malgrat que es va fer aquesta feina, Xavier Carmona Mantas va mantenir la intenció de no xiular l'enfrontament, malgrat que els dos conjunts van demanar poder jugar. Això fins que ja dins dels vestidors, Carmona Mantas, reunit amb els respectius delegats i entrenadors, va suspendre la confrontació de forma definitiva, fet que va provocar l'enuig dels dos clubs, que ara hauran de trobar una nova data.

És cert que la superfície verda del Nou Estadi no es trobava en perfectes condicions, però estava apta per jugar (s'han disputat al Congost molts partits en situacions pitjors). Després de la suspensió, l'equip del Manresa va sortir al camp i va fer una suau sessió d'entrenament. La curiositat és que dues hores després de l'horari marcat per al Manresa-Llagostera B i, tot i que no havia parat de ploure, sí que es va celebrar el duel de la Divisió d'Honor infantil que enfrontava els mateixos clubs, el Manresa i el Llagostera.

L'entrenador del Manresa, Dani Andreu, va mostrar la seva contrarietat per la decisió arbitral: «El futbol s'està tornant d'una manera.... Els dos equips volíem jugar, però ja s'ha vist que és l'àrbitre qui mana, encara que no tingui raó. Ara haurem de buscar una nova data que vagi bé als dos conjunts. No s'ha concretat res però es parla del febrer, per Carnestoltes o bé per la Llum. El que és clar és que a nosaltres no ens interessa tenir partits pendents». En la jornada d'ahir, malgrat el temporal, no es va suspendre cap altre partit de Primera Catalana. Diumenge el Manresa visitarà el Banyoles.