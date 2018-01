L'Espanyol remunta l'eliminatòria en mitja horai es classifica per a quarts

L'Espanyol va accedir ahir als quarts de final de la Copa del Rei després de remuntar un 1-2 de l'anada i imposar-se per 0-2 al Ciutat de València. Els primers 34 minuts van servir perquè l'equip de Quique Sánchez Flores aconseguís la victòria i després aguantés els atacs blaugrana.

El club català va sortir amb la premissa clara d'atacar i el minut 14 es va avançar en el marcador quan Leo Baptistao va picar la pilota per damunt de Raúl Fernández. El gol encara no feia remuntar l'eliminatòria als blanc-i-blaus i, per això, van seguir atacant. Gerard Moreno va estavellar una pilota al pal i el mateix davanter de Santa Perpètua va aconseguir marcar el segon, passada la mitja hora de joc.

L'Espanyol va pensar que calia anar a sentenciar i va buscar la manera de marcar el tercer i obligar el Llevant a fer dos gols. El tècnic local, Muñiz, va intentar fer canvis i va fer entrar al terreny de joc teòrics titulars com Morales i Ivi, autors dels gols en el partit disputat a Cornellà-el Prat, per provar de posar més pressió sobre la porteria de Diego López. I els granota van estar a punt de forçar la pròrroga, amb una centrada de Campaña que va tocar el travesser. Tot i la insistència valenciana en els darrers minuts, l'Espanyol, que va fer entrar al camp Darder per controlar i Sergio García per amenaçar a la contra, va poder mantenir el resultat i accedir als quarts de final de la Copa, una ronda a la qual no accedia des de la temporada 2014-15, quan va arribar a semifinals.