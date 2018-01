El Madrid passa una prova de nivell davant un sòlid Vila-real

El Reial Madrid torna a tenir un examen d'exigència aquesta tarda (16.15 h), quan rep al Santiago Bernabéu un Vila-real que aspira a treure profit del mal moment del conjunt blanc. Estat de forma del seu rival per acuitar la seva crisi i ficar-lo definitivament en una baralla allunyada de la del títol..

El conjunt madridista i el castellonenc, quart i sisè classificats del campionat, estan separats per només quatre punts, amb els de Zinédine Zidane amb un partit menys. El triomf és obligatori per a l'actual campió, que, a 16 punts de distància del Barça, té l'objectiu de no perdre més terreny.

Just després del Reial Madrid jugarà l'Atlètic, segon classificat, que visita l'Eibar amb la baixa del sancionat Diego Costa. Una sortida complicada davant els matalassers, que s'enfronten a l'equip més en forma de la lliga. I tancarà la jornada de dissabte el València, que visita el Deportivo amb la intenció de sumar els tres punts per no perdre pistonada amb el Barça i l'Atlètic de Madrid.



El Girona no vol patir

El Girona obrirà el foc avui al migdia davant del cuer, Las Palmas. El tècnic gironí, Pablo Machín, va afirmar que tenen «l'oportunitat» de deixar Las Palmas «a una distància prou considerable» al pou de la classificació.