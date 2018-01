Un Solsona efectiu s'endú els tres punts davant l'Organyà en un partit fluix

El Solsona va sumar una nova victòria. Va ser davant l'Organyà, amb dos gols, un a l'inici i l'altre al final, en un partit molt fluix d'ambdós equips. L'equip visitant va estar negat de cara a porteria i no va generar cap ocasió clara en tot el partit. A la primera meitat l'equip local va gaudir de bones ocasions per marcar el primer gol de la tarda. No va ser fins al minut 9 quan el local Murcia va aprofitar una centrada lateral per marcar l'1-0 en el marcador.

L'equip visitant no va inquietar en cap moment la porteria rival i els locals, amb un ritme molt baix, van dominar el joc. Amb aquest mínim favorable per als de casa es va arribar a la mitja part. A la represa la dinàmica no va canviar i el partit va continuar disputant amb un joc molt trebat i sense bon futbol. L'equip local va ser l'únic conjunt que va intentar crear perill a l'àrea rival i va gaudir de les millors ocasions de cara a gol. La manca d'encert dels jugadors solsonins va permetre a l'Organyà estar dintre del partit i lluitar per a l'empat fins als instants finals. En el darrer minut de l'enfrontament, el conjunt local va poder sentenciar i deixar els tres punts a casa després de marcar el 2-0 definitiu favorable al Solsona.

La setmana vinent els jugadors solsonins visitaran el camp del cuer de la categoria, el Tremp, mentre que l'equip d'Organyà visitarà el camp del Cervera.