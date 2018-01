El Club Atlètic Manresa crearà una junta gestora com a relleu de Mercè Rosich

Eel Club Atlètic Manresa ha convocat per demà a la tarda, a 2/4 de 8 en primera convocatòria i a les 8 en segona, als seus associats a una assemblea extraordinària que té un únic punt a l´ordre del dia, l´elecció de president després de l´anunciada marxa de Mercè Rosich, que té intenció de presentar-se a les eleccions de la Federació Catalana d´atletisme.

De moment, l´entitat no ha trobat un relleu per a Rosich, que deixa el CAM després de divuit anys de presidència. Degut a això, i davant a la inexistència de candidatures, el CA Manresa té la intenció de formar una junta gestora que condueixi temporalment l´entitat.