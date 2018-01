Debut i duel contra un adversari directe

Avui comença una tanda de tres partits que, tot i que sembli un tòpic, poden determinar moltes coses. De fet, després dels triomfs del Breogán i del Prat de divendres, l'únic que pot fer avui l'ICL és defensar la tercera posició d'un Melilla que li prendrà si venç. A més, es podria veure igualat per l'Oviedo. Tot seguit, els bagencs dimecres visitaran Castelló, contra un adversari en alça i amb dos dies menys de descans, i acabaran aquesta tongada a casa davant del Palència, just abans d'afrontar la Copa de la Princesa. I tot havent de gestionar una setmana en què ha marxat Javi Mugica i ha arribat Nacho Martín.

L'ala pivot val·lissoletà debutarà aquesta tarda. Segons el tècnic de l'ICL, Aleix Duran, «físicament es troba bé, perquè ja fa temps que s'entrena. El que li feia més vertigen era afrontar de nou la competició, i ja ho va fer divendres passat amb el Valladolid. Va trencar el gel. El veus que està un pèl per sota dels companys, la qual cosa és normal, però no fa la sensació d'algú que surt d'una lesió, sinó que ja ha entrenat amb un conjunt de l'ACB [Fuenlabrada] i amb un de LEB [Valladolid].



De les millors plantilles

Respecte del partit d'avui, Duran afirma que l'equip ja ha oblidat la derrota a Càceres, després de la teràpia col·lectiva que es va fer al respecte dilluns, i que ara «afrontem una de les millors plantilles de la lliga, amb Dani Rodríguez, un dels millors bases de la competició. Disposen de bons exteriors, tiradors i que també poden jugar d'esquena, i un centre d'atenció clar, com és el pivot Fran Guerra».

Les qualitats del cinc canari les va patir l'ICL a la primera volta (15 punts, 11 rebots i 23 de valoració), i pot tornar a passar avui. «Gairebé tot el joc passa per ell i hem pensat coses per parar-lo, però també deixa anar bé la pilota, té tres assistències de mitjana i no podem descuidar altres jugadors per voler-nos-hi centrar massa».

Per a Duran, el Melilla «fa un bàsquet senzill, en el bon sentit de la paraula. He revisat com han jugat darrerament, perquè sempre és bo veure com s'evoluciona, però també crec que nosaltres ara també som més madurs que quan vam jugar allà, a la jornada 2».

El d'avui és el primer partit a casa d'una segona volta en què gairebé tots els favorits han de passar pel Congost, un element vital per veure si l'ICL pot fer realitat els objectius.