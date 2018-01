Isidre Esteve veu el seu cotxe preparat per lluitar pel triomf en el proper Dakar

La capacitat de superació d'Isidre Esteve sembla il·limitada. El pilot d'Oliana va finalitzar el seu segon ral·li Dakar consecutiu conduïnt un cotxe, el propotip BV6, amb els comandaments adaptats al volant del vehicle.

Però per a Isidre Esteve completar exitosament les catorze etapes de la prova no és suficient. Fer-ho en el vint-i-unè lloc de la classificació general i deixant palès que pot imposar-se en la seva categoria s'adequa més a les seves ambicioses expectatives. El pilot de l'equip Repsol Rally Team va exposar que se sentia «molt satisfet amb el paper de l'equip en aquesta edició tan exigent del Dakar. Li atorguem un gran valor al fet d'haver arribat fins al final, després de superar nombrosos obstacles i jornades realment complicades que ens han exigit fins al límit de les nostres capacitats». En aquest context, Isidre Esteve va manifestar que «hem aconseguit el nostre objectiu i en sentim realment feliços per haver sigut competitius tots els dies». «Ara ja formem part del grup de pilots que van al ral·li Dakar per competir», va dir l'oliananec.

Esteve va emocionar-se visiblement l'acte de lliurament de trofeus celebrat a Córdoba. «Tinc la sensació que, per fi, hem vingut a córrer de veritat, amb un cotxe amb potencial». Isidre Esteve ha estat quart en la categoria T1.2, reservada als vehicles adaptats.