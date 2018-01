Espanya perd amb Eslovènia i avui es juga l'accés a 'semis'

La selecció espanyola d'handbol va perdre ahir amb Eslovènia (31-26) en la segona jornada de la segona fase de l'europeu d'handbol. Un resultat que complica la classificació de l'equip estatal per a les semifinals: es jugarà el bitllet avui, en el darrer i decisiu partit, davant Alemanya.

Els jugadors que entrena el català Jordi Ribera es van veure sorpresos per una Eslovènia que va començar el partit manant en el marcador i ja no va deixar anar el timó. Marguc, amb 5 gols, i Mackovsec i Blagotinsek, amb 4, van ser tres dels maldecaps per a Espanya, que va veure una mica de llum gràcies a l'actuació de dos catalans: Ferran Solé, amb 6 gols, i Adrià Figueiras, que en va fer 4.