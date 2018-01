València-Iberostar i Barça-Baskonia a quarts de Copa

El duel entre el València Basket i l'Iberostar Tenerife (19h) obrirà el foc dels quarts de la final de la Copa del Rei de bàsquet, que es disputarà a Las Palmas a partir del divendres 15 de febrer. Just després es disputarà el segon duel de quarts, del qual sortirà el seu rival a semifinals, entre el Reial Madrid i l'Unicaja (21.30 h).

Per l'altra part del quadre, el Barça tancarà tots els partits de la primera eliminatòria enfrontant-se el divendres 16 al Baskonia de Pedro Martínez (21.30 h). Just abans, l'amfritrió Herbalife Gran Canària, entrenat per Luis Casimiro, buscarà un lloc a les semifinals davant Montakit Fuenlabrada. Enguany, com a novetat, tots els partits es podran veure pel canal #0 de Movistar+.