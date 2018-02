El sallentí Gabri és destituït al Sion, i Koeman, nou seleccionador holandès

Jornada de llums i ombres per a dos exjugadors blaugrana, un de les nostres comarques. El sallentí Gabri va ser destituït com a entrenador del Sion suís, equip al qual havia recalat provinent del juvenil del Barça. Amb Gabri, el Sion havia perdut sis dels vuit partits disputats i ocupa el fanalet vermell de la lliga helvètica, a sis punts de la salvació, que marca el Lucerna.

D'altra banda, Ronald Koeman va ser confirmat ahir com a nou seleccionador holandès per a després del mundial de Rússia. Holanda no s'ha pogut classificar per a les dues últimes grans cites internacionals, l'Eurocopa del 2016 i aquest mundial, i Koeman ha estat triat per recuperar el nivell del conjunt oranje.