Els Jocs blancs no hivernen a casa nostra

Els Jocs Olímpics menys coneguts a casa nostra comencen aquest migdia a Pyeongchang amb una cerimònia inaugural que es preveu molt freda, amb temperatures de fins a 17 graus sota zero. Un cop superada la preocupació per la inestabilitat d'una zona que té Corea del Nord com a veïna, i enmig de la polèmica sobre el dopatge d'Estat a Rússia, que ha suposat sancions per a molts esportistes d'aquest país i ha representat l'expulsió de la seva representació oficial, sembla que serà una cita tranquil·la en què l'esport es prioritzarà per damunt de cap altra circumstància.

A casa nostra, aquests Jocs són lluny d'equiparar-se amb els d'estiu, i encara menys amb les competicions d'esports com el futbol, que omplen les primeres pàgines dels diaris aquests dies. Països com els d'Europa central, els escandinaus o els nord-americans, en canvi, estaran molt pendents de disciplines que aquí ens poden sonar a xinès, o millor dit a coreà, com el cúrling, el biatló, la combinada nòrdica o el luge, entre d'altres.

Espanya va a Pyeongchang amb tretze representants, dels quals només tres són catalans, dos de la Catalunya Central o de clubs que la representen. El manresà Ander Mirambell i l'osonenc de La Molina Club d'Esports Quim Salarich seran els nostres banderers a l'Orient Llunyà. L'altra catalana, la sabadellenca Queralt Castellet, també va formar part de la nostra armada a Vancouver 2010, ja que formava part del Masella Team.

La realitat, però, és que en les tres últimes cites olímpiques les nostres comarques han perdut representació i corren el risc de quedar encara pitjor a Pequín 2022. Espanya, per la seva banda, provarà de tapar la seva falta de densitat d'esportistes blancs amb una més que possible medalla del madrileny Javier Fernández en patinatge artístic.