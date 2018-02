Javier Fernández se situa en segon lloc en el debut i s'acosta a la medalla

El patinador madrileny Javier Fernández havia de lluitar la matinada passada per ser campió olímpic de patinatge artístic després d'haver segellat un gran programa curt, que l'havia deixat en segon lloc, molt a prop del seu company d'entrenaments i vigent posseïdor del títol, el japonès Yuzuru Hanyu.

Quatre anys després de ser quart a Sotxi, el sis cops campió d'Europa va tancar un soberbi programa curt que el deixa com a clar favorit al podi. Al final, ell va obtenir 107,58 punts, pels 111,68 de Hanyu. La tercera posició va recaure en el japonès Shoma Uno, amb 104,17, i el quart, que podria amenaçar la medalla de Fernández, va ser el xinès Jin Boyang, amb 103,32. Faltava el programa llarg, amb més dificultat, per determinar quin seria el podi final.

Després de la seva primera actuació, Fernández va apuntar que «haver fet un bon programa curt em dóna energia per a demà, més seguretat. Puc fer-ho, mirar ara on sóc, i cal rematar-ho». De tota manera, Fernández també era conscient que no pot cometre cap errada important si vol pujar al podi. «Sabem que si fem un programa llarg gairebé perfecte, obtindrem una medalla». Seria la segona de la representació espanyola en aquests Jocs, després del bronze de Regino Hernández.