Membrado torna a competir al ral·li esprint de Sant Julià

Després de mesos sense situar-se al volant del Ford Fiesta R5 (ASM Motorsport), Josep M Membrado i Jordi Vilamala tornen a competir, diumenge, en el ral·li esprint de Sant Julià. Els diverses vegades campions de Catalunya de ral·lis tenen com a objectiu prioritari en aquesta tornada retrobar el millor feeling al volant del Fiesta R5, fet que els farà treure el màxim rendiment de la seva mecànica i conseqüentment gaudir al màxim en les especials cronometrades. La cita de l'Escuderia Osona, com és habitual, no és vàlida per a cap campionat però és una ocasió immillorable per fer la primera posada a punt.