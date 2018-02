? La FIFA va informar ahir que ha decidit finalitzar la seva implicació en la disputa entre el FC Barcelona i Neymar pel bo de renovació que el brasiler reclama al club blaugrana i que l'entitat es nega a pagar per incompliment de contracte del davanter. L'organisme no seguirà investigant el cas i, a més, va dir que hi havia defecte de forma en la denúncia presentada pel jugador. El brasiler reclama 26 milions del segon termini de l'acord de renovació.