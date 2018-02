El Barça accedeix a la seva cinquena final consecutiva

El Barça Lassa va aconseguir el bitllet cap a la que serà la seva cinquena final consecutiva de la Copa del Rei d'hoquei patins després de derrotar el Reus Deportiu, en la reedició de la final de l'any passat.

Els homes d'Edu Castro es van endur el clàssic contra l'equip reusenc en un partit amb diverses alternatives però amb un equip blaugrana més efectiu de cara a porteria. Només al primer minut, tant un equip com l'altre s'haurien pogut avançar, a través de Bancells i Álvarez, però les bones actuacions tan de Fernández com de Ballart ho van impedir.

Ambdós porters van fer que no es veiés cap gol fins a cinc minuts del descans, quan Álvarez desviava un llançament des de mitja pista de Bargalló per fer l'1-0. L'argentí tornaria a anotar en caçar un refús de Ballart (2-0). Malgrat que els de Jordi Garcia retallaven distàncies amb una diana d'Àlex Rodríguez, Bargalló anotava el 3-1 a cinc minuts per la conclusió i els roig-i-negres ja no podrien batre més a Fernández.

L'accés dels blaugrana a la final els dóna l'opció d'ampliar el palmarès i de seguir sent el rei de copes. De moment, els d'Edu Castro en tenen 21 i buscaran la 22 en el duel d'avui davant el Liceo. Els de La Corunya han guanyat el títol en nou ocasions i s'enfrontaran avui al Barça en una final que no es repeteix des del 1994, a Sant Sadurní d'Anoia, amb victòria culer.