La Catalunya de Clàudia Pons jugarà la final del campionat estatal sub-21

La selecció catalana sub-21 femenina, entrenada per la bagencsa Clàudia Pons, disputarà aquest matí la final del Campionat d'Espanya davant el combinat de la Regió de Múrcia (11.00 h), torneig que s'està disputant a Salou. El combinat català va superar Galícia a les semifinals per 5-2, en un duel vibrant que no es va resoldre fins als darrers dos minuts. Catalunya va saltar valenta i decidida damunt del parquet del Pavelló Municipal d'Esports de Salou per intentar doblegar Galícia per accedir a la final.

En els primers compassos les catalanes van moure la pilota amb determinació enfront d'un equip gallec que va optar per esperar la seva oportunitat al contraatac. Quan semblava més a prop el gol català, va arribar la diana gallega, i amb aquest resultat es va arribar al descans. Catalunya va reaccionar a la represa i va donar la volta al marcador amb dos gols. Galícia va empatar a cinc minuts del final i seguidament va arribar el moment de la catalana Sònia Blanco. Un hat-trick a falta de dos minuts de Blanco, va donar el passi a la final a l'equip de la bagenca Clàudia Pons.