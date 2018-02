Mor als 68 anys Enrique Castro 'Quini', llegenda de Barça i Sporting

Enrique Castro 'Quini' ha mort aquest dimarts a Gijón després de patir un infart a prop del seu domicili a la ciutat asturiana, als 68 anys, on va deixar el seu llegat després de formar part de l'Sporting durant 12 temporades que li van valer per convertir-se en llegenda de l'equip matalasser.

Va ser a l'Sporting on Quini, conegut com el 'Brujo' per la seva màgia, va desenvolupar la major part de la seva carrera. Va debutar amb el conjunt sportinguista el 1968 però va tenir la seva primera aventura futbolística a Tercera Divisió, concretament al CD Ensidesa. Va ser en les files del club blanc-on va aconseguir dos dels cinc trofeus Pichichi que va conquistar al llarg de la seva etapa futbolística.

El 1980 va fitxar pel FC Barcelona on va guanyar en dues ocasions la Copa del Rei (1981 i 1983) així com una Recopa d'Europa el 1982 i una Supercopa d'Espanya el 1984. Va tornar a ser el màxim golejador nacional en 1980, 1981 i 1982 deixant clar el seu gran idil·li amb el gol, un dels referents del futbol espanyol en els 80 '.

Precisament, al febrer de 1981 Quini va viure un dels episodis més tristos de la seva vida en ser segrestat, després de disputar un partit davant l'Hèrcules, per uns individus que el van retenir en una casa a Saragossa. El seu èxit va ser el gran reclam dels malfactors.

Els segrestadors van demanar pel seu rescat 350 milions de pessetes. La policia espanyola, en col·laboració amb la suïssa, va detenir un dels sospitosos i 25 dies després va ser alliberat després de la commoció que havia causat la notícia en la societat espanyola.

Retorn a l'Sporting

El 1987 va tornar al conjunt asturià, convertint-se en el seu últim equip com a professional i en el qual va exercir després la funció de delegat. Amb la selecció espanyola va disputar un total de 35 partits, així com el Mundial d'Argentina en 1978, l'Eurocopa d'Itàlia el 1980 i el d'Espanya el 1982.

En 2016 va rebre la distinció de Fill Adoptiu de la Vila de Gijón, després de l'aprovació del guardó en el Ple Extraordinari d'Honors i Distincions. Per aquell temps l'alcaldessa, Carmen Moriyón (Fòrum), va arribar a ressaltar que era un home "bondadós, senzill, lleial i discret".

"En la seva personalitat no treu el cap cap resta de vanitat o d'ego i encara que la seva figura busqui fugir de l'huracà mediàtic i de la calor dels focus, ell mai ha negat una foto, un autògraf, o un somriure", va destacar sobre l'exfutbolista.

Quini, que també va superar un càncer el 2008, serà sempre una de les grans figures del sportinguisme, un far per als jugadors del planter, un exemple per als que vulguin ser futbolista, un referent que seguirà sent -malgrat la seva adéu aquest dimarts- la gran bandera de la història més que centenària de l'Sporting de Gijón. El 'bruixot' que sempre apareixia quan menys ho esperaves.