El Barça necessita vèncer a Las Palmas i no esgotar-s'hi

El Barça juga avui a Las Palmas un partit complicat per diversos factors. El primer, que ha de vèncer per no afegir més pressió al partit que ha de disputar diumenge al Camp Nou contra l'Atlètic de Madrid i que pot decidir la lliga. El segon, que s'enfronta a un equip que veu possible la salvació quan fa unes setmanes era molt llunyana i que ha evolucionat en les dar-reres setmanes. I el tercer, relacionat amb el primer, que no pot cansar gaire els seus homes de cara a jugar al cap de poc més de 60 hores. Per això ahir Ernesto Valverde es va queixar.

L'entrenador extremeny no entén com és que el seu equip juga dijous i l'Atlètic dimecres, quan el partit anterior dels blaugrana va ser dissabte i haurien pogut jugar perfectament ahir. Valverde va fer-ho palès en afirmar que «quan hi ha partits entre setmana no sabem si el tema esportiu passa a un segon pla. Es mouen altres qüestions. Tenim un viatge molt llarg, juguem dijous, l'Atlètic, dimecres i, a més, ens enfrontem diumenge a un quart de cinc de la tarda. Quan hi ha partits europeus, és diferent, però en aquest cas són dues jornades de lliga i, davant d'un partit tan important com el de diumenge, aquestes coses s'haurien de tenir en compte».

El Barça, que va fer un minut de silenci abans de l'entrenament d'ahir en record de Quini, no podrà disposar avui de Jordi Alba, sancionat, ni de Semedo, lesionat. Ahir, es va plantejar a Valverde si donaria descans a Luis Suárez, que té quatre targetes grogues, però ell ho va negar. Va afirmar que «fer l'alineació a Las Palmas no és tan difícil si busques els punts. Sí que ho és si penses en el partit de l'Atlètic, que compta igual, tot i que hi ha l'afegit de l'averatge, però ens hem d'enfrontar a un equip que fa poques setmanes estava pitjor que ara». De Las Palmas espera «un estil atrevit, que és el que fan servir els equips de Paco Jémez. Ens faran pressió alta i voldran sortir jugant la pilota, la qual cosa ens obligarà a fer un desgast».