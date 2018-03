Jasikevicius allarga la mala ratxa del Barça a l'Eurolliga

El FC Barcelona Lassa va caure ahir amb estrèpit davant el Zalgiris (90-74), en una altra mala actuació global d'un equip perdut, ja eliminat de l'Eurolliga i ensorrat moralment, que va ser incapaç de plantar cara a un equip lituà que segueix en plena lluita per ser cap de sèrie als play-off que els blaugrana veuran a la televisió.

Segueix perdent el Barça, que va sumar la seva cinquena derrota seguida a l'Eurolliga. Un resultat que està a punt de convertir l'eliminació virtual en matemàtica: resten només sis jornades i els blaugrana són a cinc partits del Maccabi, que marca el tall i que ahir va perdre amb el CSKA (73-93).

L'únic que es va salvar del desastre va ser l'exmanresà Pierre Oriola, que va signar 18 punts. Una actuació insuficient per a un Barça que no va trobar el ritme necessari, i molt menys l'encert, per fer front a l'equip de Jasikevicius.

L'alumne privilegiat va derrotar el mestre. En el primer duel entre els dos com a tècnics, l'exbase va guanyar el pols a qui fou entrenador seu, Svetislav Pesic, que es va convertir en el salvador del Barça en guanyar la Copa del Rei. Però a Europa segueix sense trobar la tecla per guanyar.



Pallissa del València

El València manté viu el somni de classificar-se per als play-off després de guanyar el Brose Bamberg (86-70). Un triomf que va encaminar des del primer quart, quan va aconseguir 19 punts d'avantatge. El santpedorenc Rafa Martínez va sumar 10 punts per a una victòria que situa els taronja a tres partits dels play-off. I només els té a un partit el Baskonia de Pedro Martínez, que anit va derrotar el Khimki per 87-77.