El Madrid perd a casa davant el vigent campió

Wanamaker, defensat per Taylor

Wanamaker, defensat per Taylor twitter fenerbahce dogus

El Reial Madrid va encaixar una nova derrota a la seva pista, en aquesta ocasió davant el vigent campió de l'Eurolliga, el Fenerbahce turc, que es va imposar per un resultat final de 83-86. En el primer quart hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant (20-20). En el segon període els jugadors dirigits per Pablo Laso van obrir un petit forat i van arribar a la mitja part de l'enfrontament amb cinc punts de marge (45-40). En la segona meitat els visitants van començar millor i van encarar el darrer quart amb tres punts de renda (65-68). Llavors, novament es va veure un duel anivellat que va acabar caient de la banda dels jugadors turcs.

En els altres dos partits, l'Estrella Roja va tombar l'Unicaja per 80-76, en un matx en què els serbis van establir diferències al tercer quart (22-15). Finalment, l'Olimpiacos es va endur el derbi grec a la pista del Panathinaikos de Xavi Pascual (85-87). Els visitants dominaven per dotze punts al final del tercer quart, però els locals van poder forçar la pròrroga, en què van acabar caient.