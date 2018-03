La Joviat perd a la pròrroga després d'un interminable estira i arronsa

El sènior del Bàsquet Joviat va caure a casa davant un rival directe, la UE Sant Cugat Negre, en un enfrontament d'alta importància que es va resoldre a la pròrroga amb un resultat final de 54-61.

El duel es va iniciar amb poca intensitat i ritme per part del conjunt manresà, fet que van aprofitar les de Sant Cugat per obrir la primera escletxa al marcador (2-13). Després d'un minut de temps mort de les bagenques, va arribar la seva reacció, ja que van pujar i intensificar les línies defensives per tal d'evitar l'anotació fàcil de les visitants i retallar distàncies amb jugades al contraatac. D'aquesta manera, el primer quart va finalitzar amb la igualtat a l'electrònic (19-19).

Tot i el mal inici, la Joviat havia trobat el seu lloc a la pista i va arrencar el segon quart mantenint un nivell de joc notable. No obstant, la poca efectivitat a l'hora de fer-se amb el rebot va castigar la Joviat. Ambdós equips es mostraven agressius i amb fam de victòria, i la primera meitat va tancar amb un ajustat 28-30.

A la represa, els equips van intensificar les defenses per tal d'evitar encaixar cistelles amb facilitat. Pel que fa al joc, va ser la Joviat qui va fer un pas endavant i va prendre el comandament del partit. No obstant, seguia regnant la màxima igualtat i es va arribar al període desencadenant 38-38.

Tot per decidir al tram final del duel, els dos equips preparats per lluitar pel triomf després d'un llarg estira i arronsa. Van ser les manresanes les que, al minut 38, van aconseguir obrir una petita escletxa de sis punts que podria haver sigut definitiva. No obstant, els nervis bagencs i la perseverància de les de Sant Cugat van portar el matx al 51-51 final i, per tant, a la pròrroga.

Semblava que l'emoció continuava uns minuts més, però la superioritat física de les visitants va passar per sobre de la prudència local, en anotar un parcial de 3-10 que provocava el 54-61 final.