Bernat Jaume guanya el seu segon torneig professional a Tel Aviv

Gran cap de setmana per al jove anoienc Bernat Jaume, que ha guanya el Herzlyia Open d'Israel. Ja des de l'inici, l'igualadí, de 22 anys, va deixar clar que no anava a fer turisme i a la primera ronda va superar el campió de Brasil Vinicius Rodrigues per 11-6, 11-4, 12-10; a quarts de final un Bernat Jaume molt sòlid també es va desfer de l'anglès Bradley Masters per 11-8, 11-9, 11-2; i a semifinals va derrotar amb molta solvència per 11-6, 11-4, 11-3 l'holandès Marc Ter Sluis. A la final, treballada victòria davant el prometedor francès Victor Crouin, 96 del rànquing mundial, per un disputat 10-12, 11-5, 11-3, 10-12 i un cinquè set d'infart resolt per l'anoienc per 11-9. Aquest segon títol professional fa que Bernat Jaume truqui a les portes del TOP 100 mundial.