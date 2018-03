Derrota sense importància d'un City ple de suplents

El Manchester City serà al sorteig de quarts de final de la Lliga de Campions tot i perdre amb el Basilea en el partit de tornada dels vuitens de final, un duel sense història ja que els anglesos havien guanyat amb autoritat en l'anada, a Suïssa (0-4).

El partit, intranscendent, només va servir perquè el Basilea sumés a la seva estadística un triomf de molt nivell. El City, per la seva banda, va jugar sense pressió i va patir en alguns trams, encara que mai va veure compromès el bitllet a quarts de final. Això sí, l'equip de Pep Guardiola va perdre la imbatibilitat al seu estadi aquest curs.

Molt poc va trigar Gabriel Jesús a aprofitar una internada de Bernardo Silva per la dreta per posar l'1-0 al marcador. El brasiler no va fallar i el portuguès, que està a un gran nivell, va seguir repartint joc als seus companys, sobretot en els metres finals.

Bernardo Silva, que ha enllaçat tres partits seguits marcant, va ser el més destacable en el quadre citizen, que va reservar gairebé tots els titulars i va donar minuts al porter Claudio Bravo, ex del Barça i no habitual a la Champions, i fins i tot a altres jugadors com Zinchenko, Danilo o el jove malagueny Brahim Díaz, que va debutar a la màxima competició europea quan faltava mitja hora.

Aleshores, el Basilea ja havia empatat el partit. Ho va fer molt abans, al quart d'hora de l'inici, amb una potent rematada d'Elyounoussi, que va aprofitar un desajust local al cor de l'àrea. El gol va donar ànims a l'equip dirigit per Raphael Wicky, que encara va poder emportar-se un premi més gran de l'Etihad en la segona meitat del partit.

L'autor del gol de la victòria va ser Lang, vint minuts abans d'acabar. El defensa va recollir una bona passada d'Elyounoussi, autor de l'1-1, i va afusellar pel pal curt Bravo, que podria haver fet alguna cosa més en l'acció. El gol va donar la victòria al Basilea, però la classificació per a quarts va quedar en mans britàniques.

Aquest és el segon cop en la història que el Manchester City arriba a aquesta ronda. L'únic precedent és de la temporada 2015-16, amb Manuel Pellegrini a la banqueta, quan l'equip va arribar a disputar les semifinals.