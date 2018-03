L'univers del 4x4 s'aplega el cap de setmana a Les Comes

Fidel a la seva cita anual, amplia l'oferta a tres dies, incideix en la qualitat dels serveis i ofereix una nova exhibició. Així es presenta la setena edició de Les Comes 4x4 Festival, la trobada activa de vehicles 4x4 més concorreguda de l'àrea mediterrània.

Des de demà, divendres, a les nou del matí, i durant tot el cap de setmana, els aficionats que assisteixin a l'esdeveniment amb un tot terreny disposaran de 70 km de pistes senyalitzades i classificades per colors, segons el seu grau de dificultat, que podran recórrer lliurement amb l'ajut d'un mapa dels circuits lliurat per l'organització. Enguany, però, aquesta oferta s'amplia al divendres per cobrir una demanda creixent.

La preocupació dels responsables de Les Comes per garantir i augmentar la qualitat dels seus serveis propicia que es mantingui la limitació d'accés a 900 vehicles per dia. A hores d'ara, les places disponibles per a dissabte i diumenge s'han exhaurit. Estan a disposició dels interessats menys d'un centenar de places per a demà. Per disposar-ne, hom s'ha de dirigir presencialment al circuit. Les inscripcions online ja s'han tancat.

Però l'experiència Les Comes es caracteritza per compatibilitzar la trobada de tot terreny amb tracció a les quatre rodes amb exhibicions d'aquests tipus de vehicles, així com amb una àmplia oferta de serveis addicionals que converteixen la finca en el punt de trobada de milers i milers de persones que volen gaudir de la simbiosi entre motor, aventura, natura i espectacle. En aquesta setena edició, es preveu superar els 10.000 visitants del curs passat.

L'espectacle extrem de l'Ultra4

El capítol d'exhibicions ofereix una inèdita demostració de vehicles participants a l'Ultra4 Iberian Challenge. Tal com assenyala Xavi Moorly, copilot de l'equip Grip 4x4 Motorsport, aquesta especialitat «és la màxima expressió del tot terreny extrem, la més salvatge pel que fa a intensitat».

Les proves d'Ultra4 combinen «trams ràpids de pista o desert amb especials on els vehicles han de pujar per espais rocosos aparentment insuperables», descriu. Inspirades en la mítica King of The Hammers nord-americana, a Europa es desenvolupen anualment dues competicions d'aquesta especialitat, però Catalunya no n'ha acollit cap prova encara. A Les Comes, deu vehicles habituals d'un d'aquests circuits, l'Ultra4 Iberian Challenge, protagonitzaran una espectacular exhibició, dissabte i diumenge, a les dotze del migdia, que permetrà comprovar les prestacions d'aquests tot terreny completament modificats en plena cursa per una pista, grimpant per roques i, fins i tot, «baixant per una salvatge zona barrancosa», conclou Moorly.

L'esperada i multitudinària exhibició de vehicles participants al Ral·li Dakar, patrocinada per BF Goodrich, i l'espectacular Supertrack Pirelli completaran el capítol d'exhibicions, que es complementa amb una de petit format, la d'autèntiques maquetes amb petits però realistes tot terreny dirigits per radiocontrol (RC Crawler), preparada per l'agència de comunicació Marketing off Road.

L'oferta lúdica de la trobaba inclou la Welcome Festival, la popular festa de benvinguda, el concert de K-melot la nit de dissabte, l'exposició de vehicles clàssics i la possibilitat de fer un tour en un camió militar 4x4 per les 530 ha de la finca, i també l'habitual àrea d'esbarjo infantil i una fira comercial amb 48 expositors confirmats.