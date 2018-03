Núria Picas provarà de fer la travessa dels Alps amb esquís

La ultrafondista manresana etablerta a Berga Núria Picas està ultimant els detalls per viatjar la setmana que ve a Àustria, on l'espera l'inici d'un gran projecte a escala europea, la travessa integral als Alps d'est a oest. La corredora va ser una de les escollides per l'organització de Der Lange Weg [la gran marxa] per dur a terme aquest projecte, juntament amb sis esportistes més.

Entre aquests hi ha la italiana Tamara Lunger, amb qui ja va compartir expedicions a l'Himàlaia. Completen l'expedició l'alemany Philip Reiter, els nord-americans Janelle i Mark Smiley, l'austríac David Wallmann i el suís Bernhard Hug.



Fent història

L'expedició arrencarà el proper dissabte, 17 de març, i intentarà repetir la gesta que van aconseguir quatre alpinistes el 1971, quan van aconseguir travessar els Alps en 40 dies i deixar enrere 85.510 metres de desnivell positiu i 1.947 quilòmetres de ruta. L'única condició que posa l'organització del Red Bull Del Lange Weg és aquesta, que es repeteixi la mateixa ruta que es va seguir en la fita anterior i que arribin al final un mínim de quatre esportistes dels set que la iniciaran.

Picas ha admès que «estic molt il·lusionada amb el projecte. Des de l'organització se'm va proposar formar part d'aquest equip de set persones que intentarà repetir la proesa del 1971 i espero estar a l'altura dels companys. Es tracta d'un equip molt heterogeni, en què cadascú aportarà la seva experiència professional i personal» a l'èxit de la missió.

La intenció del projecte és que els esportistes aconsegueixin el repte en menys de 40 dies, fet que suposaria fer uns 48 quilòmetres al dia amb 2.103 metres de desnivell positiu per etapa i passar per llocs tan emblemàtics com el cim més alt d'Àustria, el Grossglockner, de 3.798 metres d'alçada. També es passarà per d'altres com el Piz Palü (3.900 metres), el pic Dufour (4.634 metres), el cim més alt dels Alps, i el Mont Blanc, de 4.808 metres. Precisament, Picas coneix molt bé aquest cim, ja que l'any passat va guanyar l'Ultra Trail que s'hi fa a final del mes d'agost.

Tot el repte d'aquests esportistes es podrà seguir a través del lloc web www.redbull.com/derlangeweg. Es podrà veure la seva situació geogràfica en la travessa més gran del món damunt d'esquís de muntanya i veure com van les coses i si la consecució del repte arriba a ser possible.