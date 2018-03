arxiu particular

L'Eix de Navàs brilla en el català de fit kid arxiu particular

L'Eix Navàs va participar en el campionat de Catalunya de fit kid a Badalona. En la modalitat de promoció kid femení, Laia Rodríguez va ser tercera al preliminar i novena a la semifinal entre 67 participants; Carla Gallardo va obtenir la quarta plaça preliminar i va ser entre les quinze primeres a la semifinal. En fit kid promoció júnior femení, Marina Santasusana va ser segona a la final i es va classificar per al campionat d'Espanya de València. En fit kid masculí, Guillem Cabra fou quart, i es va classificar per a l'estatal. I en fit kid femení, Marina Mora va ser tercera a la semifinal i quarta a la final, amb classificació per a l'estatal.