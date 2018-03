L'Igualada Rigat recela de la visita del penúltim classificat, el Palafrugell

Després de superar el cuer Asturhockey a domicili, l'Igualada Rigat té avui la visita del penúltim classificat, el Palafrugell. Concentració i ambició, però també paciència, són els ingredients que han de tenir els arlequinats davant un rival que basa el seu joc en el coratge dels seus jugadors, que es juguen una de les darreres possibilitats que tenen de salvació.

Aquest és el primer cop que el Palafrugell juga a les Comes, un rival molt respectat al vestidor igualadí. Fins i tot, l'entrenador de l'Igualada Rigat, Ferran López, ha admès que el conjunt costaner és més complicat del que pugui indicar la classificació i els seus propis números. El Palafrugell només té onze punts gràcies a tres victòries i dos empats; ha rebut 80 gols i n'ha fet 43.

Amb els tres punts sumats a Astúries, l'Igualada Rigat té 29 punts i ocupa la novena plaça, però té molt a prop equips com el Vendrell i el Voltregà (30), i fins i tot el Lleida Llista (31), quan queden nou jornades per acabar la competició regular; darrere hi ha l'Alcoi, amb 27 punts. L'objectiu lògicament dels igualadins no és altre que el de poder tenir plaça en les competicions europees de la propera temporada.