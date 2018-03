Els Batecs Solidaris busquen mil cors bagencs per unir esport i solidaritat

El segon cap de setmana del mes de maig, en concret els dies 12 i 13, es celebrarà la cinquena edició dels Batecs Solidaris, un seguit d´activitats esportives, centrades en una cursa, per recaptar fons que es destinaran al programa ´Acolliment residencial d´infants i joves amb autisme´ d´Ampans i al programa ´Nens saludables´ de la Fundació Rosa Oriol,. Batecs Solidaris compta amb el suport de l´obra social de La Caixa que destinarà deu euros per cadascuna de les inscripcions.

Precisament, avui, s'ha fer la presentació dels Batecs Solidaris al CT Manresa, on es disputarà un dels esdeveniments, un torneig de pàdel el dissabte 12 de maig (en aquest cas, les inscripcions seran de 20 euros, 5 per als nens). L´endemà diumenge, el plat fort dels Batecs serà la cursa solidaria i la Cursa del Mosquit, que ja compta amb vuit edicions, i que han volgut unir esforços amb dos recorreguts, un de 5 km, també obert a caminaires, i un altre de 10 km pel parc de la Séquia amb sortida al Parc de l´Agulla. Per apuntar-se, cal adreçar-se a www.batecssolidaris.cat/inscripcions/ o al Rios Running de forma presencial. El preu de la cursa és de 10 euros, 12 els darrers deu dies i 15 el dia de la prova. També hi haurà curses infantils organitzades pel Consell Esportiu del Bages.

Janeta Camps d´Ampans ha comentat que «el nostre projecta va encaminat a aconseguir una inclusió activa dels infants i jove amb autisme». Sor Lucia Caram de la Fundació Oriol ha llançat dos reptes: «aconseguir que bateguin mil cors el dia de la cursa i que en la desena edició dels Batecs Solidaris no hi hagi pobresa infantil a Manresa. Nosaltres volem aconseguir nens saludables per mitjà del menjar i de l´esport».

Jaume Massana de CaixaBank ha recordat que «aquesta cursa dels Batecs Solidaris és diferencial per dos motius. Per la solidaritat de proximitat , per projectes concrets de casa nostra i perquè et permet redescobrir entorn com el de la Séquia, al Montserrat al fons». El president del CT Manresa, Anjo Valentí ha obert l´acte de presentació dels batecs dient que «la nostra entitat està apostant fort pels actes solidaris, i posem el nostre granet de sorra, un fet que cohesiona la nostra massa social». Sebastià Catllà, president d´Ampans ha agraït « a tothom qui fa possible aquests Batecs Solidaris que ajuden a tirar endavant projectes solidaris». Gabriel Prat, coordinador de l´esdeveniment ha recordat l´èxit «d´haver arribat a la cinquena edició dels Batecs».