Classificació de MotoGP 2018

El Mundial de MotoGP, l'espectacle de motociclisme que aixeca més passions del món, torna aquest 2018 amb una nova i emocionant temporada que com cada any podràs seguir en directe a Regió7. Consulta cada cap de setmana en aquesta pàgina la classificació de MotoGP i segueix l'evolució tant dels pilots de la categoria reina, com dels de Moto2 i Moto3. Enguany, la competició comptarà amb un calendari integrat per 19 grans premis de MotoGP, un més que el 2017 després de la inclusió com a novetat del Gran premi de Tailàndia.

De nou, Marc Márquez (Repsol Honda Team) parteix com un dels principals candidats per revalidar el títol que ja va conquerir el 2017. Al seu costat, el seu company d'equip, Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), i els pilots de l'equip Movistar Yamaha MotoGP, Valentino Rossi i Maverick Viñales, i del Ducati Team, Jorge Lorenzo i Andrea Dovizioso, són els altres aspirants favorits per lluitar per la classificació del campionat del món de MotoGP. Serà aquest any un nou Mundial de MotoGP amb accent català? Aquesta és la classificació de MotoGP.

Classificació de MotoGP