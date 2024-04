L’empresa alemanya Lang Laser inverteix prop de dos milions en una fàbrica a Sant Salvador de Guardiola

La companyia alemanya Lang Laser Systems, especialitzada en la fabricació d'equipament làser per a la indústria de l'embalatge, preveu invertir prop de 2 milions d'euros en l'obertura aquest setembre d'una fàbrica al polígon de Salelles, a Sant Salvador de Guardiola, la seva segona factoria fora del seu país. L'empresa contempla ampliar enguany en dos treballadors la seva plantilla, fins a la desena, però el projecte és d'arribar en tres anys a la quarentena de treballadors, segons ha explicat a aquest diari el director de la delegació bagenca de Lang Laser Systems, el manresà Enric Sucarrats.

L'empresa va iniciar fa quatre anys un pla d'expansió que la va dur a obrir una delegació comercial al Bages el 2021. Posteriorment, ha obert seus a Estats Units i l'Índia. Ara, la companyia ha decidit traslladar a l'exterior el 50% de la seva producció. El motiu: "el creixement sostingut de les vendes en els últims anys, que ha duplicat les demandes de producció i ha superat la capacitat de la planta actual a Ummendorf (Alemanya)", expliquen fonts de l'empresa. I l'expansió volia fer-la a un país europeu "perquè són productes d'alta tecnologia, que no volien dur a la Xina". Sucarrats va proposar el Bages com a indret, i la tradició industrial de la comarca, a més de les seves comunicacions, la presència universitària i la seva experiència en construcció i producció, diu Sucarrats, van seduir la matriu alemanya. "Ens a molta il·lusió que sigui aquí, que els líders d'Europa es decideixin pel Bages, que és una zona amb un alt potencial industrial", assegura el director de la delegació bagenca, que fins ara ha operat des d'un domicili particular a Santpedor i un coworking a Sant Fruitós de Bages.

La intenció és que la nau, de compra i en la qual ja s'està treballant per condicionar, pugui estar enllestida el juliol i plenament operativa el setembre. La delegació bagenca de Lang Laser Systems, que ofereix serveis comercials i tècnics a Espanya, Portugal i l'Amèrica Llatina i que està facturant actualment a l'entorn dels dos milions d'euros, preveu doblar aquesta quantitat l'any que ve. I continuar creixent en el futur.

De moment, mitja dotzena de treballadors bagencs de l'empresa alemanya s'estan formant en aquell país per poder incorporar-se a les noves instal·lacions amb tot el bagatge requerit per a les feines de producció.

Bernhard Lang, CEO i fundador de Lang Laser Systems explica en una nota feta pública per la companyia que "l''obertura de la nostra nova fàbrica a Catalunya representa un pas significatiu en la nostra estratègia d'expansió global. El creixement constant de les nostres operacions i l'èxit de la nostra subsidiària ens impulsen a invertir en infraestructures addicionals per satisfer la creixent demanda en els mercats europeu i global. Estem emocionats de reforçar la nostra presència a Catalunya i esperem contribuir al desenvolupament de la indústria de l'embalatge a la regió."

Els equips de Lang Laser ofereixen solucions d'alta tecnologia per a la producció d'embalatges de plàstic de fàcil obertura i microperforats fins a aplicacions en paper, productes reciclats i nous materials. L'empresa treballa per a fabricants d'embalatge com Saica, que al seu torn són proveïdors d'empreses de distribució com Mercadona o Carrefour.