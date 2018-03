El calderí Carles Codina aporta un diploma paralímpic per a Argentina

El Moianès ja té un diploma paralímpic en els Jocs que s'acaben diumenge a Pyeongchang. I no serà per a la delegació espanyola, sinó per a l'argentina. Carles Codina Thomatis, un calderí de 44 anys, va acabar vuitè en la prova de snowboard cross de surf de neu i, per tant, rep el reconeixement que es dóna als vuit primers classificats de totes les competicions. D'aquesta manera, Codina millora en un lloc la novena posició aconseguida ara fa quatre anys a Sotxi, on també va acabar entre els trenta primers en una de les competicions d'esquí alpí.

El que fa especial el diploma de Codina no és només el fet de ser català i, a més, argentí, sinó l'esperit de superació demostrat després d'un terrible accident de moto, ara fa tretze anys, que li va representar severes fractures a les extremitats inferiors, la pelvis i el crani que encara li provoquen molts dolors de manera constant. Codina, que ja feia activitats de neu abans d'aquest fet, s'ha recuperat i s'ha convertit en un atleta paralímpic d'elit, com ho demostra el diploma obtingut a la cita paralímpica sud-coreana.



De Mendoza a Calders

Així, Carles va néixer a Barcelona, on van anar els seus pares, originaris de Mendoza (Argentina). Té dos germans més i una germana, més petits, i tota la família va viure en altres llocs, com ara Palma de Mallorca, Manresa i Pineda de Bages, fins arribar a Calders.

Va tenir l'accident ara fa tretze anys i partir d'aquell moment va iniciar una història de lluita que el va portar a participar a Sotxi fa quatre anys. Va quedar a prop del diploma de la categoria SB-LL2 (esportistes amb limitació parcial o total d'una o les dues extremitats inferiors).

L'any passat, quan es trobava en plena forma, va tenir una caiguda i es va fracturar sis costelles, una de les quals li va perforar un pulmó i li va ocasionar un pneumotòrax. Tot i això, a poc a poc, es va anar refent i, tot i que en condicions poc òptimes, va arribar a Pyeongchang.



Contactes argentins

El fet que competeixi amb Argentina respon al contacte que va fer amb aquesta federació a partir d'entrenaments a San Carlos de Bariloche i Las Leñas. El país sud-americà, el dels seus pares, el va acollir amb els braços oberts.

A Pyeongchang va passar les dues primeres rondes classificatòries entre els setze primers. Als vuitens de final va superar el britànic Owen Pick i es va assegurar el diploma. En els quarts, va perdre contra el nord-americà Keith Gabel, que s'acabaria enduent la medalla de plata en perdre la gran final contra el finlandès Matti-Suur Hamari.

Codina tindrà una altra possibilitat d'aconseguir un bon resultat la propera matinada en l'eslàlom, en què intentarà un altre èxit per a Argentina i també per a Calders. També el dedicaria a la seva família, que l'ha ajudat sense desmai en el seu viacrucis, i sobretot a la seva filla Carla, de 14 anys, que li dóna motivació per seguir.