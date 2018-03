Melania Sorroche, campiona d'Europa

Melania Sorroche, coneguda com la Chony, es va proclamar aquest divendres per primer cop campiona d'Europa de boxa del pes gall després de derrotar la canària Davinia Pérez per KO tècnic en el desè assalt del combat celebrat a Castellbisbal.

D'aquesta manera, la boxejadora bagenca va guanyar un títol que ja va ser seu durant uns minuts al desembre a Gal·les, on va derrotar per punts a la local Ashley Brace en un primer moment. Poc després del combat, els jutges van decretar un error en la votació d'un d'ells: el resultat era d'empat i, per tant, el combat, nul. Una espina que Sorroche s'ha pogut treure.