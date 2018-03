Al Cadí se li fan eterns els tres últims minuts finals a Ferrol

Al Cadí li van sobrar tres minuts i mig a Ferrol. Potser set. En tot cas, l'enfrontament contra un dels equips potents de la lliga que venia d'encaixar una dura derrota a Càceres es va fer massa llarg per a les urgellenques. Perquè fins ben entrat el quart quart, les noies de la Seu anaven al davant (55-57).

Cert que, dominar dominar, només ho van fer, i molt, al segon període després d'haver encaixat 32 punts en deu minuts. Però és que quan mancaven tres minuts, el marcador encara reflectia un 65-62 on tot era possible. A partir de llavors, les noies de la Seu, que no és que haguessin estat excessivament fines però havien trampejat la situació gràcies a esgarrapar en defensa el segon i el tercer quart, es van fondre com un terrós de sucre en un vas de llet.

Es van encallar en atac, no els va entrar res –Mehryn Kraker amb un sol tir lliure anotat en va ser l'exemple més clar– i van atabalar-se, llavors també, en defensa. Tot plegat per afavorir a l'Uni Ferrol un parcial de 12 a 0 en tres minuts que va comportar una derrota excessiva. Per la diferència que reflectia el marcador final. Hi havia hagut més igualtat, molta més, fins llavors. En el resultat, que no pas en el nivell de joc i encert. El Cadí es va encomanar al coratge i al cor durant molts minuts. El Fer-rol va preferir posar-se en mans de dues immenses jugadores, María Araujo (16 punts, 13 rebots, 36 de valoració) i Prince (22 punts, 21 de valoració), i de vint minuts de producció ofensiva excepcionals. És a dir: 32 punts al primer quart i 27 punts més al darrer.

El Cadí, fluix en el rebot, va aconseguir girar la truita al segon quart, en què va assecar totalment el rival. Les gallegues van anotar sols quatre punts en deu minuts i les urgellenques van passar davant. Van tenir, això sí, només tres punts de marge com a màxim (36-39 al descans, 52-55 ja iniciat el darrer període). Però la grapa d'Andrea Vilaró i els triples aïllats de Caitlyn Ramírez van ser insuficients per aturar un Uni Ferrol molt coral. Queden ara dues finals per entrar al play-off. Contra l'Araski i el Gernika només valdrà sumar la victòria.