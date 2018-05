La Balconada defensa el 3 a 1 de l'anada a Centelles

La Balconada es juga l'ascens a Tercera Catalana aquesta tarda a Centelles. Els manresans defensaran el 3 a 1 de l'anada a partir de les 6 de la tarda al municipal osonenc. El conjunt de la barriada de Manresa es va mostrar superior a casa seva però no va aconseguir una diferència de gols per anar tranquil a Centelles. També avui a les 6, però a Castellnou de Bages, el conjunt local per remuntar un 4 a 0 en contra davant el Matadepera B. Els bagencs van mostrar el seu malestar per l'alineació en el conjunt vallesà de diversos jugadors del seu primer equip.