La Rider 1000 de Moto Club Manresa tanca una reeixida sisena edició

Pep Requena, responsable tècnic i artífex de la sisena Rider 1000, va donar per finalitzada l'edició d'enguany a les sis en punt del matí de diumenge.

El gruix dels 700 pilots que van optar per completar el circuit de 1.000 km ja havi tornat. Aleshores, al pàrquing del Congost, els ciclistes podien certificar, amb el seu visat complet, haver acabat la prova, havent passat pels dotze controls ubicats al llarg del recorregut.

L'arribada dels motociclistes que van fer el traçat més llarg va ser molt esglaonada. La llibertat que l'organització dóna als participants a l'hora de seguir fil per randa el traçat recomanat o d'optar per carreteres alternatives va propiciar que entre els primers i els darrers en cloure el circuit hi hagués fins a dotze hores de diferència. A quarts de deu de la nit de dissabte, ja havien finalitzat els 300 motociclistes que es van decantar per la Rider 300, i dues hores després, els 1.500 pilots que es van decidir per la Rider 500.

La sisena Rider 1000 es va tancar sense cap incidència. L'esdeveniment, de caràcter no competitiu, ha atret fins a Manresa amants del motociclisme d'arreu de Catalunya i de l'Estat, així com de França, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Suïssa, Àustria, l'Argentina i Nova Zelanda. Moto Club Manresa va registrar una demanda superior de 500 sol·licituds a les 2.500 places disponibles.