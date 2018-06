Els manresans només han anat el 31% del temps a davant en tota l'eliminatòria

Una de les tendències de la final entre l'ICL i el Melilla ha estat que el ritme, en molts moments, ha estat nord-africà. Tant en els partits del Nou Congost com en els de Melilla, els parcials inicials han estat del conjunt d'Alejandro Alcoba. Hi ha hagut un 6-14 al primer partit, un 0-9 al segon, un 11-4 al tercer i un sagnant 12-0 en l'últim, en què, tret dels 24 segons en què es va mantenir el 0-0 inicial, el Melilla sempre va dominar en l'electrònic. En total, l'ICL només ha anat davant en el marcador el 31% del temps. En canvi, el Melilla ho ha fet el 64,6% dels partits i en el 7% hi ha hagut empat. De fet, si descomptem el quart partit, també hi ha avantatge melillenc, ja que l'ICL només ha estat davant el 42,4% del temps i el Melilla més del 50%. En la resta, hi ha hagut igualada a l'electrònic.

En ser preguntat sobre aquest aspecte, Diego Ocampo va admetre ahir que «aquesta situació potser ens ha condicionat l'estil i el que hem de fer per entrar al partit. Has de fer un sobreesforç, pressionar més o tirar més ràpid». De tota manera, també va extreure una conclusió positiva d'aquesta situació. «També has de saber com jugar si guanyes els partits. Ells han anat més minuts davant, però han perdut dos partits. Cal gestionar-ho tot».