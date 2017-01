Més de 170.000 visitants passen per les estacions del Grup FGC durant el Nadal

Les estacions d'Esquí del Grup FGC han tancat aquest cap de setmana el que ha estat, sense cap mena de dubte, el millor Nadal dels darrers anys. Un total de 173.706 visitants han anat a les estacions de Cerdanya, Ripollès i Pallars per a gaudir de la neu. L´anticicló que hi ha hagut aquestes darreres setmanes ha garantit la presència del sol durant el dia, i condicions de fred immillorables per asegurar el bon estat de la neu, malgrat la manca de precipitacions.

Des del 24 de desembre fins a aquest diumenge dia 8 de gener, la Molina ha rebut 84.000 visitants, tres vegades més que l´any passat (29.026). Vall de Núria, amb 26.333 visitants, també ha duplicat les xifres del 2015 (17.070). Vallter 2000, que va ser l´estació més afectada per la manca de neu la temporada passada, ha rebut 25.300 visitants, tres vegades més que el 2015 (8.610). Espot i Port Ainé, amb 12.240 visitants i 14.135 al 2015, han incrementat en un 44% el nombre de visitants respecte la temporada passada: han rebut 16.050 visitants i 22.023 visitants respectivament. La majoria d´estacions ha comptat amb més del 70% del domini esquiable obert i una àmplia oferta d´activitats.

Canvi de temps

Les previsions auguren que aquest dimarts hi poden haver precipitacions a la cara nord del Pirineu i, de manera més aïllada, en altres punts del terç nord i terç oest. La cota de neu voltarà els 1200 metres al matí i podrà baixar a la tarda fins a 800 metres. Si es compleixen les prediccions, les condicions seran del tot favorables per acabar de posar a punt tot el domini esquiable de les estacions.