Masella xifra en quasi 5.000 els esquiadors del cap de setmana d'obertura

El primer cap de setmana de la temporada a Masella ha evidenciat als seus responsables que els aficionats tenien moltes ganes de posar-se els esquís. Segons el balanç fet per la mateixa estació, durant els tres dies d´obertura de les pistes hi han passat més de 4.800 esquiadors, la qual cosa ha comportat un balanç «molt positiu» per part de la direcció.

L´estació ja disposa de vuit pistes obertes: Coma Oriola, Les Fustes, La Fosca, La Cova, Enamorats Inferior, Aparador, Pista Fàcil i Debutants del Pla de Masella; i tres remuntadors en funcionament: Telecadira de Coma Oriola, Telecadira Masella Jet i Cinta del Pla de Masella. L´estació vol anar obrint més pistes a mesura que fabrica més neu.