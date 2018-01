Els treballadors d'Espot i Port Ainé convoquen sis dissabtes d'aturada a partir del 20 de gener

El Comitè d'empresa de les estacions d'esquí d'Espot i Por Ainé ha convocat vaga durant els dissabtes a partir del dia 20 de gener i fins al darrer de febrer, d'11.00 hores fins a les 15.00 hores. La vaga, que s'ha registrat en forma d'aturada parcial del servei, és per demanar l'equiparació de salaris i categories entre els treballadors que estan realitzant la mateixa funció dins de l'empresa i de condicions amb altres explotacions del grup de Ferrocarrils de la Generalitat, empresa gestora de les dos estacions pallareses. Des del Comitè d'empresa s'ha explicat que han pres aquesta decisió després de no poder trobar solucions amb l'empresa i s'ha recordat que la convocatòria ha rebut l'aval unànime de l'assemblea de treballadors. Entre les demandes també destaca una gratificació per a les persones que, realitzen feines amb major perillositat o responsabilitat. Entre Port Ainé i Espot hi ha una vuitantena de treballadors.

Pel que fa a l'equiparació de salaris, Xavi Pedemonte, del Comitè d'empresa, ha explicat que es demana l'equiparació de salaris i categories per a persones que ''estan realitzant les mateixes funcions dins l'empresa, ja siguin personal fix, amb un salari concertat per cada treballador, o bé en el cas del personal que aquesta temporada ha estat incorporat a la plantilla d'FGC però que ja havia treballat en temporades anteriors a l'estació, amb un contracte d'ETT i que està una categoria per sota dels seus companys que realitzen la mateixa funció''.

El Comitè denuncia que en les recents incorporacions a plantilla d'FGC no s'ha tingut en compte l'antiguitat generada per companys que porten treballant des de fa anys a l'explotació i afirmen que l'empresa ha utilitzat la contractació anterior per ETT per justificar la no incorporació d'aquestes persones així com la demanda interessada d'especificitats a les vacants per incorporar un altre personal.

També es demana l'equiparació de condicions amb d'altes explotacions del grup com és la mateixa jornada laboral anual i el cobrament dels plusos complementaris al sou base durant les vacances i de forma retroactiva des que se'ns aplica el conveni de FGC-Turisme i Muntanya, cosa que està avalada per una sentència judicial.

Entre les demandes també destaca la gratificació per a les persones que, realitzen feines amb major perillositat o responsabilitat, com són els maquinistes que han d'utilitzar cabrestant per assegurar la màquina, els conductors de telecadires desembragables, i les persones que per diferents motius han d'estar disponibles realitzant guàrdies (no reconegudes) durant les seves hores de descans.

Des del Comitè d'empresa es referma ''la nostra voluntat de diàleg i d'arribar a acords'', però diuen que a hores d'ara l'únic camí que han trobat és ''aquesta convocatòria atesa la passivitat per part de l'empresa''.

Pedemonte recorda que el conveni col·lectiu de Turisme i Muntanya, porta vençut i prorrogat des de l'any 2012 i no complint-se en alguns aspectes des de l'any 2010, sense cap tipus de resposta ni interès a arribar a consensos per part de la representació de l'empresa.