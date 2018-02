Arriba l'Estima Fest, la gran festa del 75è aniversari de La Molina

Els dies 2 i 3 de març La Molina celebrarà l´Estima Fest, la festa del 75è aniversari de la instal·lació del primer remuntador a l´estació. La cita tindrà moments de caire esportius i lúdics, pensats per a tots els públics i gustos.

Durant aquest cap de setmana, La Molina serà l´escenari de la vuitena prova del circuit de Copa del Món FIS de snowboard cross (SBX). La competició comptarà amb la participació dels millors riders internacionals, com el francès Pierre Vaultier o la italiana Michela Moioli, així com també els tres riders de la Real Federación Española Deportes de Invierno (RFED): Regino Hernández, actual medalla de bronze en els Jocs Olímpics de PyeongChang´18, Lucas Eguibar i Laro Herrero. Divendres seran les classificatòries i dissabte es disputaran les finals i es lliuraran els premis al sector dels Alabaus, a les 16.30 h.

Pel que fa a l´Estima Fest, la festa del 75è aniversari de La Molina, dissabte a la tarda, és el torn de la música i la gresca. A les 16.30 h, comença la festa amb el DJ Carles Pérez, presentador i locutor estrella del programa despertador El matí i la mare que el va parir a Ràdio Flaixbac. A més com sorpresa l´Estima Fest comptarà amb l´actuació de l´actor i humorista Pep Plaza conegut per les seves imitacions a famosos com Pep Guardiola, Eugenio o Boris Izaguirre. El moment culminant de l´Estima Fest arribarà amb el concert d´Els Amics de les Arts, a l´aparcament del telecabina. El grup barceloní portarà fins a l´estació el seu últim disc Un estrany poder. Després de l´actuació en directe, començarà un espectacular castell de focs, seguit d´una sessió musical conduïda novament pel DJ Carles Pérez, que amenitzarà la nit als més noctàmbuls i als que tinguin més ganes de gresca.