Nina Ortlieb guanya la segona prova de gegant femení de la Copa d'Europa FIS, a la Molina

La Molina va ser escenari divendres passar de la segona prova de gegant femení del circuit europeu d'esquí alpí. La jornada es va iniciar sota una meteorologia espectacular. L'equip de pista va estar treballant durant el transcurs de la competició per tal de mantenir les millors condicions del traçat per a les corredores, que van fer una valoració molt positiva. La victòria va ser per l'austríaca Nina Ortlieb (2:15,38), filla del famós esquiador Patrick Ortlieb que va ser campió olímpic a Albertville'92 i als Mundials de Sierra Nevada'96 en descens. En la primera mànega va baixar en un temps de 1:06,89 i en la segona 1:08,49. Ortlieb s'ha mostrat molt satisfeta amb els resultats obtinguts "M'he divertit molt i he gaudit de la prova. A més, el temps ha estat molt bo i això ha contribuït en la meva victòria. Estic molt contenta".