El Barça liquida la lliga en deu minuts a Sevilla

A la lliga sembla que li sobraran 18 jornades, almenys pel que fa a conèixer el campió. Serà un temps en què Valverde podrà anar rotant la plantilla i introduint Coutinho, que no podrà actuar a la Champions, i Yerry Mina. Ahir, a falta de 54 punts en joc, el Barça en va adquirir onze sobre un Atlètic de Madrid fort en defensa però que marca pocs gols, un València irregular fins al capdamunt i un Reial Madrid que, ni que reaccioni, està massa lluny per aspirar a res. A més, tal com va dir el seu entrenador el dia anterior, la lliga és l'objectiu i, ni que els rivals fallin, el Barça no afluixa. Deu minuts de l'inici de la segona part van ser suficients per derrotar un Betis massa honest i que juga sempre de cara, fet que pot ser positiu però que també el fa candidat a rebre cabassos de gols dels adversaris.

Valverde va tornar a posar en joc un dels elements més discutits de la seva estada al Camp Nou fins ara: André Gomes. La presència del portuguès als equips titulars és com un misteri dels de Fàtima, ningú no sap què aporta, però els entrenadors, tant l'actual, com l'anterior, hi confien. Ahir, en tota la primera part el seu bagatge va ser una xafada que mereixia targeta, un cop de colze que sí que li va comportar i tot un seguit d'accions intranscendents, tant en defensa com en atac. Per contra, a l'altra banda del centre del camp, un Sergi Roberto que va tornar a donar mostres que és a la zona ampla on ha d'actuar. En els primers 45 minuts, ell va tenir la millor oportunitat, en una combinació amb Suárez que va finalitzar amb un xut alt, i d'una arrencada seva va arribar una combinació entre l'uruguaià i Messi que va desembocar amb un xut desviat de l'argentí.

Els primers 45 minuts van ser estranys per la manera de jugar que té el Betis de Setién. Els sevillans van plantejar una defensa individual a tot el camp en la sortida de pilota que obligava Ter Stegen a tenir-la molta estona als peus abans de deixar-la anar. A més, el porter alemany va tenir un parell d'ensurts a l'inici, primer en una rematada de Guardado a fora en aprofitar una de les habituals faltes de concentració de Busquets amb la pilota als peus, i la segona quan Joaquín va rematar dues vegades. A la primera, Vermaelen va blocar bé i a la segona va xutar massa alt.



La prèvia del festival

Aquí es va acabar el Betis en atac. Ter Stegen no va patir més i el Barça va anar buscant projecció ofensiva. Semedo va ser qui més ho va intentar durant uns primers 45 minuts que no va ser gaire nets, amb trompades fora de temps que provocaven que el joc s'aturés massa. Sergi Roberto va projectar les dues millors arribades i Rakitic també va posar a prova Adán, abans que els músculs de Vermaelen diguessin prou. El belga es va lesionar en una esprintada en què seguia Sergio León. La providència ha provocat que la seva previsible recaiguda arribi quan Umtiti ja torna a estar a punt. Ara cal desitjar que torni aviat per tenir un central suplent de garanties, a l'espera que Yerry Mina s'aclimati.

Fins al descans hi va haver poca teca més, però ja es veia que el Betis hi arribava amb el ganxo. Tot i això, els verd-i-blancs encara van tenir força per intentar-ho a l'inici de la represa ,amb un contraatac de Durmisi i un xut de Fabián que va aturar Ter Stegen. Però va ser un miratge.

El Betis es va començar a trencar als 14 minuts. Suárez s'endú el seu central i deixa una autopista de quatre carrils que aprofita Rakitic per marxar de Fabián. El croat recorre mig camp, encara Adán i el supera per sota. Èxtasi i revenja d'un sevillista com ell per la victòria verd-i-blanca de fa pocs dies al Sánchez Pizjuán.



Sense aturador



I aleshores va arribar la tempesta perfecta de la mà d'un Messi que fins aleshores havia estat espès. Tot torna a partir d'aquelles coses que fa Suárez que no es veuen. La seva pressió a Adán fa que aquest es tregui la pilota ràpidament, Javi García la doni a Busquets i aquest vegi tot sol Messi, habilitat per Feddal. L'argentí encara Adán i li torna a col·locar la pilota per dalt per anotar el 0-2. I, només cinc minuts després, arriba el tercer. Messi combina amb un alliberat Rakitic, per l'entrada de Paulinho, per la dreta. L'autor del primer gol centra al segon pal i Suárez, de volea, fa el 0-3. Partit acabat.

Acabat per al Betis, però no per al Barça, que continua sotmetent el seu rival a una intensa tortura. Messi torna a avisar amb un xut alt i delecta l'afició amb tot un seguit d'esprints, aturades i túnels, com un d'espectacular a Guardado. Entremig, fa un eslàlom dels seus, va asseient contrincants i situa la pilota lluny de l'abast del porter per anotar el quart.

Valverde dóna descans a Busquets i fa entrar un Deulofeu que va poder jugar els seus darrers minuts al Barça i també marcar si Mandi no ho hagués evitat. No pot fer res, però, per impedir el cinquè, en una altra rematada de Suárez a passada de Messi. La lliga queda sentenciada. Ara, els esforços se centren en l'Espanyol.