Mor l'home que va ser atropellat a la C-55 a Castellgalí

L´home de 87 anys que va ser atropellat dimarts passat a la carretera C-55, a l´alçada de Castellgalí, Ramon Vila Ballester, va acabar morint a l´hospital de Sant Joan de Déu de Manresa divendres passat, 6 de gener, en no poder superar les ferides. Ramon Vila Ballester era veí de Castellgalí i es trobava ingressat a l´hospital manresà des del mateix dimarts dia 3. El funeral per Ramon Vila es va celebrar aquest dilluns dia 9 a l´església de Castellgalí.



El SCT no comptablitza el veí de Castellgalí com a víctima mortal durant el Nadal

El Servei Català del Trànsit ha fet públic, precisament aquest dimarts al matí, la xifra de víctimes mortals a les carreteres catalanes. En aquest balanç, el SCT no hi inclou el veí de Castellgalí atropellat el dia 3 de gener. Segons les xifres del SCT, durant el període de vacances de Nadal, des del divendres 23 de desembre de 2016 fins al diumenge 8 de gener de 2017, han mort 4 persones en 4 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. El SCT informa que aquest balanç de víctimes mortals és inferior al que es va registrar al període nadalenc anterior, quan hi va haver 8 víctimes mortals en 6 sinistres.

El SCT ennumera els accidents mortals i obvia l´atropellament del dia 3 de gener a la C-55, que ha acabat sent mortal. Concretament, cita l´accident del 27 de desembre a la C-26 a Algerri on el conductor d´un turisme va morir en una col·lisió per envestida amb un camió; el 29 de desembre a l´A-2 a Argençola en què l´acompanyant davantera d´un turisme va resultar finada en una col·lisió per encalç amb un camió; l´1 de gener de 2017 quan el conductor d´un turisme va morir en una col·lisió frontal a la C-13 a Vallfogona de Balaguer, i el passat dissabte 7 de gener a Palau-Solità i Plegamans, on la conductora d´un turisme va morir en una col·lisió amb un altre turisme.

L'atropellament que ha acabat causant la mort de Ramon Vila Ballester va tenir lloc el dia 3 de gener poc després d´1/4 de 7 de la tarda i va provocar cues de cotxes de fins a cinc quilòmetres, en sentit sud, entre Castellgalí i Manresa. Els Mossos d´Esquadra van donar pas alternatiu, per la qual cosa es va descartar desviar el trànsit a l´autopista C-55 (a una hora en què funcionava la gratuïtat del tram Manresa-Sant Vicenç, mitjançant Teletac). A les 19.45 hores, la C-55 ja va quedar oberta.

Es dóna el cas que, durant la cua d´aquest accident, una dona embarassada de tres mesos, que era a l´interior d´un dels vehicles aturats, va haver de trucar al 112 perquè es trobava malament i va trobar la carretera bloquejada. La dona va haver de ser assistida per una ambulància del SEM, que va trigar més d´un quart d´hora a arribar, ja que també va tenir problemes per fer-se pas entre els vehicles. Quan la dona va arribar finalment a l´hospital, els metges li van dir que havia tingut un avortament, tot i que s´ignora si s´hauria pogut evitar amb una arribada més ràpida al centre sanitari.