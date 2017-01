La Generalitat manté l'alerta per la nevada al Pirineu

Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del pla NEUCAT per la nevada al Pirineu, segons informa la direcció general d'Emergències. El Comitè tècnic del Pla NEUCAT s'ha reunit a primera hora d'aquest dilluns per fer seguiment de l'episodi de neu i vent iniciat aquest cap de setmana i, tot i que a aquestes hores, no s'ha produït cap incidència greu a causa de la nevada, encara que fa falta fer un seguiment de l'evolució meteorològica i les afectacions que la neu pugui provocar a les carreteres.

Carreteres de la Generalitat ha informat al Comitè tècnic que aquest matí continuen les tasques de les màquines llevaneu per mantenir la circulació a les carreteres afectades per la neu. En aquests moments, es produeixen les següents afectacions a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit: estan tallades la BV-4031 de Castellar de N'Hug cap a la Molina i la C-28 a Naut Aran per accedir al Port de la Bonaigua.

A més, l'obligació de circular amb cadenes afecta alguns trams d'onze vies.

Es tracta, en la demarcació de Lleida, de la C-13, la C-28 i la C-147 a Esterri d'Àneu; de la C-142b a Naut Aran per accedir al Pla de Beret i la C-28 a Vielha cap a Baquèira; de la L-500 i la L-501 a Vall de Boí per anar al Balneari de Boí i al Pla de l'Ermita, respectivament; de la L-504 a Llavorsí en direcció Tavascan; de la L-510 a Alins i de la N-141 a Bossòst fins al Coll del Portillon. També fan falta cadenes en la L-503 a la Torre de Cabdella.

Cal recordar que en la N-230 a Vielha està restringit el pas de vehicles articulats en direcció Vilaller en els dos sentits per neu o gel a la calçada.